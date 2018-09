F1, GP Singapore 2018: le previsioni meteo. Incombe la pioggia sul circuito di Marina Bay…

Il Mondiale 2018 di Formula 1 entra ufficialmente nel rush finale con il GP di Singapore, quindicesimo round della stagione. L’infinita battaglia per il titolo iridato piloti tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari) continua su una delle piste più impegnative ed insidiose del calendario, a causa della lunghezza della corsa (spesso al limite delle due ore) e della presenza di muretti in uscita dalla maggior parte delle 23 curve del tracciato di Marina Bay.

Anche le condizioni metereologiche sono spesso estreme, considerando le roventi temperature degli ultimi anni unite ad un tasso di umidità molto alto. Quest’anno potrebbe addirittura arrivare la pioggia nel corso del weekend per scompaginare i piani dei vari team e rendere ancora più incerto l’esito del GP. Venerdì pomeriggio (alle ore 16.30 locali) dovrebbe piovere proprio nel corso delle prove libere 1, mentre le FP2 che si disputano quattro ore dopo non dovrebbero essere condizionate dal maltempo. La pioggia non lascerà definitivamente i dintorni della capitale neanche sabato e domenica, ma potrebbe bagnare il circuito solo la mattina delle qualifiche e della gara, consentendo alla pista di asciugarsi in tempo per l’inizio delle sessioni ufficiali. Tuttavia il pericolo pioggia è abbastanza concreto dato che uno slittamento delle perturbazioni di qualche ora (ipotesi tutt’altro che improbabile) potrebbe coincidere con lo svolgimento di prove ufficiali o gara, proprio come successe nella passata stagione.













