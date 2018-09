F1, GP Singapore 2018: prove libere (venerdì 14 settembre). Programma, orari e tv

Singapore è pronto per il Gran Premio di Formula Uno 2018, e per mettere in scena il nuovo capitolo dell’infinita saga tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. L’inglese, dopo il successo di Monza, vola sulle ali dell’entusiasmo e proverà a rifilare al rivale tedesco il classico colpo da ko per allungare ulteriormente i 30 punti di vantaggio in classifica generale.

Ferrari e Mercedes sono pronte a duellare, ancora una volta, all’arma bianca, con la Red Bull pronta a fare da terzo incomodo, grazie ad una RB14 che potrebbe sposarsi nel migliore dei modi alla pista cittadina. L’anno scorso la gara di Singapore vide il clamoroso incidente tra Vettel, Raikkonen e Verstappen al via. Quest’anno i tifosi di Maranello sperano in un esito differente, per mantenere ancora aperti i discorsi in ottica titolo.

Il venerdì di Marina Bay sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207). Si potrà seguire la giornata anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo della giornata, per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2018

PROGRAMMAZIONE SkySport1 e SkySportF1

Venerdì 14 settembre

ore 10.30-12.00 Prove libere 1

ore 14.30-16.00 Prove libere 2

Repliche FP1:

ore 12.30 su SkySport1 e 12.30 su SkySportF1

Repliche FP2:

ore 18.45, 21.00, 00.00 e 02.15 su SkySportF1

