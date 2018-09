Rally Turchia 2018: Neuville proverà a difendere la leadership del Mondiale da Ogier e Tanak

Il Mondiale Rally 2018 si trasferisce in Turchia per la decima gara della stagione che si disputerà nelle regioni del sud ovest turco dal 13 al 16 settembre. L’ultima volta che si è svolto un rally di Turchia valido per il WRC risale a otto anni fa, nel 2010. Proprio per questo motivo per i team sarà una vera sfida, dato che molti riferimenti e dati verranno scoperti sul momento. Il terreno pietroso e ricco di sconnessioni metterà a dura prova la meccanica e gli pneumatici delle vetture, anche a causa delle temperature roventi che sono previste in questi giorni. In totale verranno percorsi 317,28 km di gara divisi in 17 prove speciali a partire da domani fino a domenica.

Questo sarà il quartultimo appuntamento della stagione 2018 WRC, perciò il duello iridato che coinvolge il belga Thierry Neuville, il francese Sebastien Ogier e l’estone Ott Tanak entra nella fase cruciale, in cui ogni singolo errore potrebbe rivelarsi decisivo. Il favorito principale per la vittoria finale resta Neuville (Hyundai i20), reduce da un prezioso secondo posto in Germania che gli ha permesso di allungare in classifica a +23 su Ogier (Ford Fiesta). L’outsider di questa volata finale è sicuramente il sorprendente estone Ott Tanak, il quale ha trionfato negli ultimi due rally in Germania e Finlandia alla guida della Ford Fiesta e dista 36 punti dal leader del Mondiale. Se Tanak dovesse prolungare la sua striscia positiva potrebbe seriamente pensare di infastidire i primi due della generale nella lotta iridata, anche se deve sperare in qualche errore degli avversari. Si preannuncia un fine settimana molto intenso e ricco di emozioni tra i torridi sterrati della Turchia meridionale.

FOTOCATTAGNI