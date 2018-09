F1, GP Singapore 2018: come vederlo in tv. Il palinsesto e gli orari su Sky e TV8

Domani 16 settembre andrà in scena il GP di Singapore 2018, quindicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Marina Bay si prospetta una gara infuocata in cui tutti andranno a caccia di Lewis Hamilton.

Il britannico della Mercedes è stato straordinario nel corso delle qualifiche, realizzando una pole eccezionale nel time-attack e dimostrando ancora una volta di essere in un momento di forma incredibile, dopo il successo di Monza in casa della Ferrari. Un giro celestiale che gli ha regalato una p.1 inattesa, visto il ritardo emerso nelle prove libere. Hamilton però quando c’è da spingere non sbaglia mai e su un tracciato nel quale la W09 fa tanta fatica, è lui a metterci quel qualcosa in più.

Cavallino Rampante che deve leccarsi le ferite, viste le grandi attese della vigilia e i tempi che avevano preceduto le qualifiche. Sebastian Vettel (terzo) e Kimi Raikkonen (quinto) saranno costretti ad inventarsi qualcosa contro un Hamilton in stato di grazia. Inoltre dovranno guardarsi da una Red Bull che con Max Verstappen (secondo) potrebbe essere una gran brutta gatta da pelare, visto il passo dimostrato dall’olandese nelle simulazioni del passo gara.

Il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre è prevista una replica anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire la gara anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuale della corsa, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo della domenica di Marina Bay, valida come quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2018

Domenica 16 settembre

ore 14.10 GRAN PREMIO SINGAPORE 2018

Repliche:

su TV8 ore 21.15

su SkySportF1 ore 17.00, 20.30, 23.00, 01.00, 03.00













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI