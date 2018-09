F1, GP Singapore 2018: a che ora si gareggia? Il programma e il palinsesto tv su Sky e TV8

E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di Formula Uno e il n.1 del Cavallino Rampante non potrà permettersi altri errori per tener vive le speranze di vittoria finale.

Sul tracciato cittadino di Singapore, la cui gara si disputerà in notturna con le luci artificiali, la Rossa vuole riscattarsi. Servirà una macchina estremamente guidabile, capace di districarsi tra le tante curve presenti (ben 23). Aspetti da considerare anche in relazione alle alte temperature, associate ad un asfalto particolarmente abrasivo. Una sfida, quindi, per tutti i team sarà quella di conservare le gomme il più a lungo possibile, tenendo conto che la Pirelli riproporrà per questo weekend le mescole hypersoft (a banda rosa) insieme alle ultrasoft ed alle soft. Trovare il giusto compromesso tra prestazione e durata sarà la missione del Cavallino che desidera iniziare la propria scalata e mettersi alle spalle la delusione nel “Tempio della velocità“.

Il fine settimana di Marina Bay sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre nelle giornate di sabato e domenica saranno previste repliche anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire tutto il weekend del Gran Premio di Singapore anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo del fine settimana, per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2018

PROGRAMMAZIONE SkySport1 e SkySportF1

Venerdì 14 settembre

ore 10.30-12.00 Prove libere 1

ore 14.30-16.00 Prove libere 2

Sabato 15 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00 QUALIFICHE

Domenica 16 settembre

ore 14.10 GRAN PREMIO SINGAPORE 2018













