F1, GP Italia Monza 2018: la Ferrari si inchina ad un Lewis Hamilton imbattibile. E’ fuga nel Mondiale

Lewis Hamilton (Mercedes) piazza il “colpaccio” e si aggiudica il Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo (alla 68sima vittoria in carriera) scattava solamente dalla terza posizione ma, tra partenza e strategia in gara (e la generosa mano del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas) va a vincere a Monza in casa dei rivali davanti ad un eroico Kimi Raikkonen (Ferrari), con la concomitante giornataccia del suo rivale Sebastian Vettel che, dopo il testa-coda alla variante della Roggia nel corso del primo giro durante l’attacco di Lewis Hamilton, conclude solamente quarto e vede fuggire, nuovamente, in classifica generale il suo rivale.

Dietro a Hamilton e Raikkonen si classifica Bottas a 14.5, vero e proprio jolly per la scuderia di Brackley che oggi si è sacrificato per rovinare, riuscendoci alla perfezione, la gara del connazionale. Quarto Vettel, costretto a risalire dal fondo sin dall’avvio con una vettura danneggiata a 16.6, quindi Max Verstappen (Red Bull) penalizzato di 5 secondi che lo fanno scivolare alle spalle del tedesco, mentre al sesto posto si piazza il francese Romain Grosjean (Haas) a 57.9, settima e ottava le due RP Force India del francese Esteban Ocon a 58.8 e il messicano Sergio Perez a 59.7. Nona posizione per lo spagnolo Carlos Sainz (Renault) a 1:19, mentre chiude con un punto il canadese Lance Stroll (Williams) ad un giro.

LA GARA

La partenza vede un buono scatto di tutti i primi tre, con Kimi Raikkonen che tiene la prima posizione davanti a Sebastian Vettel, ma Lewis Hamilton non molla e va ad attaccare il tedesco alla variante della Roggia, passando il rivale che va a contatto con l’inglese, perde un pezzo della propria vettura e finisce in testa-coda rovinando anche l’ala anteriore, ritrovandosi ultimo e costretto ad un immediato pit-stop montando la gomma Soft. Entra la Safety Car, che rientra nel corso del terzo giro. Alla ripartenza Hamilton prende tutta la scia di Raikkonen e lo passa alla prima variante, volando al comando, ma il finlandese risponde alla variante della Roggia, tornando in prima posizione con un sorpasso rabbioso. Vettel, con la vettura danneggiata, si ritrova in 16esima posizione alle spalle di Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo.

All’altezza del decimo giro sui 53 previsti, davanti a tutti rimane Raikkonen ma con Hamilton che rimane sempre a circa un secondo di distacco. Alle loro spalle Max Verstappen a 5 secondi, quindi Valtteri Bottas e Romain Grosjean. Vettel super Ricciardo, Leclerc e Gasly in un giro ed è già 11esimo, mentre Fernando Alonso (McLaren) è costretto all’ennesimo ritiro.

Prosegue la risalita di Vettel che salta le due Williams e raggiunge la nona posizione al 16esimo giro, mentre in vetta Raikkonen e Hamilton proseguono con il medesimo ritmo. Il tedesco si libera anche di Sergio Perez e Carlos Sainz, diventando settimo e attendendo le soste ai box dei rivali essendo giunti ormai al 20esimo giro. Il leader della gara rientra proprio in quella tornata ai box con una sosta di appena 2.2 secondi. Hamilton spinge a tutta per superare il finlandese facendo segnare il nuovo record in 1:23.611,con “Ice Man” che risponde in 1:23.535. Daniel Ricciardo vede esplodere il suo motore e parcheggia la sua RB14 prima di Lesmo 1 nel corso del 25esimo giro, al termine di una prova davvero sofferta.

Hamilton a sorpresa allunga tantissimo il suo stint, stesso discorso per Bottas a cui viene imposto in un team radio di tenere Raikkonen alle sue spalle. L’inglese si ferma alla 28esima tornata con i due finlandesi che lo passano e si ritrova in terza posizione a 5.3 dal rivale. Nel frattempo nuovo pit stop per Vettel che monta un nuovo set di SuperSoft, rientrando in decima posizione. Il finlandese della Mercedes con la potenza al massimo inizia ad opporsi al connazionale mentre il suo compagno stampa un 1:22.497 portandosi a 3.1 da “Ice Man”.

La tattica delle Frecce d’argento funziona, sia a livello di tempo, sia a livello di consumo degli pneumatici per Raikkonen che, rimanendo in scia al rivale, vede aumentare la temperatura ed il blistering delle sue coperture. Si forma un terzetto al comando con il ferrarista nel sandwich Mercedes. Il tanto atteso pit-stop di Bottas arriva al 37esimo passaggio ed ora è tutto nelle mani dei due contendenti. Le gomme di Raikkonen sono allo stremo dopo il danneggiamento del numero 77 della Mercedes e Hamilton attende il crollo delle prestazioni. Dietro di loto Verstappen e Bottas, quindi le due RP Force India con Vettel settimo in piena risalita.

Si arriva a 10 giri dalla conclusione con “Ice Man” che deve soffrire con il rivale ad appena sei decimi e sempre più minaccioso. Per il podio è aperta la lotta tra Verstappen e Bottas che finisce lungo alla prima variante dopo una “ruotata” tra i due (che costerà 5 secondi di penalità all’olandese) e vede avvicinarsi Vettel a 9 secondi. L’attacco di Hamilton arriva alla prima variante all’inizio del giro numero 45, l’affondo è perfetto e Raikkonen nulla può.

Gli ultimi giri sono una vera e propria cavalcata per Hamilton che gestisce la sua W09 e allunga inesorabilmente su un Raikkonen con le gomme quasi alla tela. Dietro di loro Bottas chiude dietro a Verstappen ma lo passa grazie alla penalità dell’olandese, stesso discorso per Vettel che chiude quarto.

CLASSIFICA FINALE GP ITALIA 2018

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 44 L. Hamilton Mercedes 2 07 K. Raikkonen Ferrari + 8″705 3 77 V. Bottas Mercedes + 14″501 4 05 S. Vettel Ferrari + 16″669 5 33 M. Verstappen Red Bull + 18″569 6 08 R. Grosjean Haas + 57″952 7 31 E. Ocon Force India + 58″831 8 11 S. Perez Force India + 59″781 9 55 C. Sainz Renault + 79″026 10 18 L. Stroll Williams + 1 giro 11 35 S. Sirotkin Williams + 1 giro 12 16 C. Leclerc Sauber + 1 giro 13 2 S. Vandoorne McLaren + 1 giro 14 27 N. Hulkenberg Renault + 1 giro 15 10 P. Gasly Toro Rosso + 1 giro 16 9 M. Ericsson Sauber + 1 giro 17 20 K. Magnussen Haas + 1 giro 18 03 D. Ricciardo Red Bull Ritirato

