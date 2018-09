F1, GP Singapore 2018: a che ora comincia la gara? Come vederla in tv: diretta, differita e repliche su Sky e TV8

Il GP di Singapore 2018, quindicesima tappa del Mondiale di Formula Uno, scatterà alle ore 14.10 italiane e si disputerà sotto i riflettori del circuito cittadino di Marina Bay. Si prospetta una gara molto intensa e cruciale per le sorti del campionato, dato che al termine di questa corsa mancheranno solo sei gare alla fine della stagione. Il britannico Lewis Hamilton parte dalla pole position, ottenuta ieri con un giro veloce stratosferico, e va a caccia di un successo che potrebbe permettergli di allungare in maniera quasi decisiva nella classifica del Mondiale. Sebastian Vettel, distante 30 punti dal rivale della Mercedes, dovrà attaccare sin dalla partenza per poter giocarsi una vittoria di tappa che cambierebbe finalmente l’inerzia di un campionato che sta lentamente scivolando via dal tedesco della Rossa. Vettel non partirà però accanto al suo rivale diretto, infatti si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle di uno scatenato Max Verstappen, che ha mostrato di essere velocissimo per tutto il weekend soprattutto nel passo gara.

La gara verrà trasmessa in diretta tv solo su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go. TV8 offrirà la differita della corsa in chiaro alle ore 21.15, mentre Sky manderà in onda diverse repliche del GP a partire dalle 17.00. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della corsa, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo della domenica di Marina Bay, valida come quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2018

DOMENICA 16 SETTEMBRE

ore 14.10 GRAN PREMIO SINGAPORE 2018 (diretta su Sky Sport F1)

Repliche:

su TV8 ore 21.15

su SkySportF1 ore 17.00, 20.30, 23.00, 01.00, 03.00













