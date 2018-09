Martedì 18 settembre alle ore 21.00 il Napoli riparte per una nuova avventura in Champions League affrontando a Belgrado la Stella Rossa. Allo Stadion Rajko Mitić ci sarà un ambiente infuocato e i partenopei dovranno essere abili a non farsi influenzare dal contesto, esprimendo le sue qualità.

Gli uomini di Carlo Ancelotti sono superiori ai rivali tecnicamente e guidati da Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Josè Callejon e dall’arrembante Zielinski, gli azzurri vanno a caccia dei tre punti per iniziare nel migliore dei modi il loro percorso in un girone complicato che vede il Liverpool e il PSG. Per questo uscire dal rettangolo di gioco serbo con il risultato pieno è importante sia da un punto di vista morale e sia per mettere fieno in cascina, come si suol dire. In campionato gli azzurri non hanno messo in mostra ancora quella continuità di rendimento, nella stessa partita, che ci si aspetterebbe da loro. Serve tempo per assimilare i nuovi concetti voluti da Carlo Ancelotti. Tuttavia l’esame europeo non aspetta.

Stella Rossa-Napoli, Champions League: quando si gioca e su che canale vederla in tv. Orario e programma

Stella Rossa-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252: match in streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone. Inoltre il confronto sarà coperto da OASport attraverso la sua DIRETTA LIVE testuale.

Martedì 18 settembre

ore 21.00 Stella Rossa-Napoli













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com