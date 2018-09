F1, GP Russia 2018: oggi la gara inizia prima! Occhio al fuso orario: programma, orario e tv

Quest’oggi alle ore 13.10 prenderà il via GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi la Mercedes parte coi favori del pronostico, velocissima in tutte le sessioni. La Ferrari dovrà inventarsi qualcosa per cercare di mettere il bastone tra le ruote al team di Brackley. Sebastian Vettel ha la necessità di recuperare terreno nei confronti di Lewis Hamilton, visto il gap di 40 punti dalla vetta della graduatoria generale occupata dal britannico. Sarà necessaria una super partenza per provare a sparigliare il campo anche se il Cavallino Rampante nel corso dei turni di prove non ha dimostrato una grande consistenza.

Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), per cui anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire gli eventi su smartphone, pc o tablet. Per la gara di Sochi sarà prevista una replica anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre) mentre OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, proporrà la DIRETTE LIVE scritta del GP, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo di Sochi.

PROGRAMMA COMPLETO GP RUSSIA 2018

Domenica 30 settembre

ore 13.10 GP RUSSIA

Repliche:

su TV8: ore 21.15

su SkySport1: ore 00.30

su SkySportF1: ore 16.30, 20.30, 23.00 e 01.00













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI