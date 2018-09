Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Cuba. Programma, orari e tv

Dopo le due partite giocate contro Bulgaria e Canada, l’Italia tornerà in campo martedì 2 ottobre ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre osserveranno dunque un giorno di riposo a Sapporo (Giappone) prima di affrontare Cuba nella terza partita della rassegna iridata, un incontro fondamentale che precede i due big match contro Turchia e Cina. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine caraibica, ben distante dalla corazzata di un ventennio fa e che non dovrebbe crearci particolari grattacapi: le ragazze del CT Davide Mazzanti puntano a una facile vittoria per arrivare galvanizzate a due scontri che decideranno quale sarà il nostro futuro nella rassegna iridata.

Paola Egonu e compagne non vorranno avere sorprese e cercheranno di fare la differenza fin dal primo pallone, surclassando la ormai modesta Cuba che ha ben poche velleità. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 1° OTTOBRE:

06.40 Italia-Cuba

ITALIA-CUBA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB