Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Foligno-Perugia: percorso e favoriti. Ganna atteso nella cronometro

Primo momento di svolta per il Giro d’Italia 2024. Dopo la giornata dedicata allo sterrato ecco la prima di due cronometro individuali per la Corsa Rosa: appuntamento oggi con la Foligno-Perugia. Andiamo a scoprire la sesta tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

I primi 34 chilometri sono praticamente piatti, in cui gli specialisti delle cronometro troveranno terreno fertile per le loro ruote. Ma dopo il secondo intertempo, la storia cambia. Lo strappo verso Casaglia è durissimo: 1,3 chilometri al 10,7% di pendenza media. E non è finita qui: per arrivare a Perugia la strada continua a salire costantemente, anche se con una pendenza più limitata.

ALTIMETRIA

FAVORITI



L’Italia va a caccia del secondo successo parziale di questo Giro con Filippo Ganna: il campione tricolore è nettamente il favorito di questa prova ma dovrà stare attento soprattutto nella parte finale non del tutto congeniale alle proprie caratteristiche. A sfidarlo per la vittoria di tappa ecco Tadej Pogacar: la Maglia Rosa vuole già allungare in classifica generale e si ritrova una giornata perfetta per fare il vuoto. Occhio, sia per la frazione che per la classifica, ovviamente anche a Geraint Thomas. Nome a sorpresa, sempre della Ineos Grenadiers, quello di Magnus Sheffield.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Settima tappa – 10 maggio 2024

Foligno-Perugia (cronometro individuale, 40,6 km)

Orario partenza primo corridore: 13.00

Orario arrivo ultimo corridore: 17.09

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.20 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.40