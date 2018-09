F1, GP Russia 2018: come vederla in tv gratis e in chiaro. Il programma e l’orario su TV8

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GP DI RUSSIA DI F1 DALLE 13.10

Alle ore 13.10 di oggi domenica 30 settembre scatterà il GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Sochi andrà in scena una gara che potrebbe sancire l’allungo definitivo di Lewis Hamilton in classifica generale: il britannico della Mercedes ha 40 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, scatterà dalla seconda piazzola e sembra lanciato verso un nuovo dominio anche se dovrà duellare col compagno di squadra Valtteri Bottas che scatterà invece dalla pole position. La Ferrari sembra essere in grande difficoltà e non sembra poter lottare per la vittoria, Sebastian Vettel punterà al podio ma dovrà inventarsi qualche magia se vorrà davvero mettere in difficoltà il grande rivale nella corsa verso il titolo iridato.

Il GP di Russia 2108 sarà trasmesso in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 altrimenti se vorrete vivere l’ebrezza della gara in diretta dovrete collegarvi a Sky Sport F1. Attenzione agli orari: a causa del fuso orario la gara scatterà alle ore 13.10, in anticipo rispetto a quanto siamo stati abituati in questa stagione. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1.

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

13.10 GP Russia 2018 – Gara

GP RUSSIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.15

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 16.30, 20.30, 23.00, 00.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













