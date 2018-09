F1, GP Italia Monza 2018: come vedere la gara in tv gratis e in chiaro. Orario e palinsesto sulla RAI

Oggi, domenica 2 settembre, andrà in scena il GP d’Italia 2018, quattordicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Sul celebre tracciato di Monza la Ferrari punta alla vittoria. Reduce da un’ora di qualifiche trionfale, con Kimi Raikkonen in pole position e Sebastian Vettel in seconda posizione, il Cavallino Rampante vuol regalare ai suoi tifosi la vittoria finale. Come sempre, sarà fondamentale la partenza anche perché la Mercedes di Lewis Hamilton (terzo) è in agguato e vuol sfruttare ogni minimo errore dei rivali.

La Rossa ha la necessità di centrare il bersaglio grosso per diminuire il gap nei due Mondiali: Vettel ha un ritardo di 17 punti da Hamilton nella classifica dei piloti mentre la scuderia di Maranello ha un distacco di 15 lunghezze dalle Frecce d’Argento nella graduatoria riservata ai costruttori. Si preannuncia, dunque, un round spettacolare che, come spesso è avvenuto in passato, ha rappresentato il crocevia del campionato.

Di seguito, quindi, proponiamo il programma dettagliato della domenica del GP d’Italia 2018, 14esima tappa del Mondiale di Formula 1. L’evento sarà trasmesso, come sempre, in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione la gara sarà visibile anche IN CHIARO SULLA RAI (su Rai1) e su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE testuale di OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2018

Domenica 2 settembre

ore 15.10 Gara – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI1 HD

Repliche:

00.30 su SkySport1

ore 18.00, 23.00, 01.00 e 03.00 su SkySportF1













FOTOCATTAGNI