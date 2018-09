F1, GP Italia Monza 2018: a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv? Diretta gratis e in chiaro

Alle ore 15.10 di domenica 2 settembre scatterà il GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. L’attesissima gara sul circuito di Monza si preannuncia davvero molto avvincente e interessante, la lotta per il titolo iridato entra nel vivo e ci sarà davvero da divertirsi.

Kimi Raikkonen scatterà dalla pole position a 15 mesi dall’ultima volta e sogna una clamorosa vittoria di fronte al popolo rosso che accorrerà in massa presso il tracciato brianzolo ma il finlandese potrebbe ricevere degli ordini di scuderia da parte della Ferrari e potrebbe favorire Sebastian Vettel, in piena lotta per il Mondiale. Il tedesco partirà in seconda posizione e vuole guadagnare terreno su Lewis Hamilton, terzo in griglia e minacciosa alle spalle delle due monoposto di casa pronte a mandare in visibilio il proprio pubblico.

La gara sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno e su TV8: addirittura una doppia scelta per il pubblico a casa che potrà decidere come gustarsi la gara senza dover pagare l’abbonamento (ovviamente ci sarà anche la diretta su Sky Sport F1). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Sono state riportate anche tutte le indicazioni per seguire la gara di Monza in diretta tv e streaming.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

15.10 GP Italia 2018 – Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERE LA GARA DI MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Italia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La gara di Monza sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e su Rai Uno.

Per quanto riguarda lo streaming: diretta su Sky Go, su Rai Play e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI