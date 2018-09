F1, GP Italia Monza 2018: a che ora inizia e su che canale vederlo in tv? C’è la diretta gratis e in chiaro!

Domenica 2 settembre si correrà il GP d’Italia 2018, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Monza andrà in scena una gara molto intensa e avvincente che sarà determinante per la corsa verso il titolo iridato: Sebastian Vettel è attardato di 17 punti da Lewis Hamilton in classifica e cerca di recuperare ancora dopo il successo di Spa, il pilota della Ferrari scatterà dalla seconda posizione visto che in qualifica si è scatenato Kimi Raikkonen. Il finlandese ha stampato un giro perfetto e potrà così partire dalla prima piazzola dopo 15 mesi dall’ultima volta, ma a Maranello avranno sicuramente pensato a degli ordini di scuderia: Vettel spera di trovare un fido scudiero che lo protegga dagli assalti di Hamilton.

Le Rosse sembrano avere una mezza marcia in più rispetto alle Mercedes ma sullo storico tracciato brianzolo può succedere davvero di tutto. In quella che sarà l’ultima gara in Europa prima del tour nel resto del Pianeta ci sarà sicuramente da divertirsi, sugli spalti è atteso il pubblico delle grandi occasioni e ci sarà davvero da divertirsi con la gara più veloce dell’intero calendario.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Sono state riportate anche tutte le indicazioni per seguire la gara di Monza in diretta tv e streaming.

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

15.10 GP Italia 2018 – Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERE LA GARA DI MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP d’Italia 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

La gara di Monza sarà visibile anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 e su Rai Uno.

Per quanto riguarda lo streaming: diretta su Sky Go, su Rai Play e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI