F1, GP Giappone 2018: programma, orari e tv. Si corre fra una settimana a Suzuka

Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno è sempre in azione e senza avere neanche il tempo di respirare si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Sull’asfalto nipponico l’alfiere britannico vorrà aumentare il suo vantaggio ed avvicinarsi ad ampie falcate al suo quinto titolo iridato. A Sebastian Vettel il compito di mettergli il bastone tra le ruote anche se non sarà un obiettivo semplice da centrare.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdi 5 ottobre: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 3.00-4.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 5.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 7.00-8.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 10.15, 17.15, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 6 ottobre: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 5.00-6.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 8.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 9.45, 12.30, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 7 ottobre: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 7.10, F1, Gara, diretta

ore 10.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 e 22.30, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD (programmazione da verificare)

Sabato 6 ottobre:

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 7 ottobre:

ore 21.15, F1, Gara, differita













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

