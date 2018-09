Ordine d’arrivo F1, GP Russia 2018: risultato e classifica della gara. Lewis Hamilton in trionfo, Vettel terzo

Lewis Hamilton ha vinto il GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha sfruttato un ordine di scuderia e ha così trionfato davanti a Valtteri Bottas per una doppietta delle Frecce d’Argento. Sebastian Vettel non è riuscito a tenere testa ai rivali e ha concluso al terzo posto, ora il tedesco della Ferrari è a 50 punti di distacco in classifica generale dal rivale. Quarta piazza invece per Kimi Raikkonen davanti alle due Red Bull.

GP RUSSIA 2018: ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA

1. Hamilton (Mercedes)

2. Bottas (Mercedes)

3. Vettel (Ferrari)

4. Raikkonen (Ferrari)

5. Verstappen (Red Bull)

6. Ricciardo (Red Bull)

7. Leclerc (Sauber)

8. Magnussen (Haas)

9. Ocon (Force India)

10. Perez (Force India)

11. Grosjean (Haas)

12. Hulkenberg (Renault)

13. Ericsson (Sauber)

14. Alonso (McLaren)

15. Stroll (Williams)

16. Vandoorne (McLaren)

17. Sainz (Renault)

18. Sirotkin (Williams)

Rit. Gasly (Toro Rosso)

Rit. Hartley (Toro Rosso)