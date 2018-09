F1: Charles Leclerc copre la distanza di più di due GP con la Ferrari nei test Pirelli a Le Castellet

Una prova di resistenza superata a pieni voti quella offerta da Charles Leclerc e la Ferrari, protagonisti quest’oggi del primo giorno di test Pirelli a Le Castellet (Francia). Una sessione utile per provare le gomme slick 2019 e consentire anche al pilota monegasco di raccogliere dati utili sugli pneumatici dell’anno venturo, quando sarà a tutti gli effetti pilota della Rossa nel Mondiale di Formula Uno.

Charles ha compiuto ben 129 giri sul tracciato transalpino al volante della SF71H mettendo in mostra grande confidenza con il mezzo e buone qualità di adattamento. Per cui, riscontri decisamente positivi per il team di Maranello, visto il chilometraggio raggiunto, pari a 2.5 GP.

Presente in pista per questi test anche la Mercedes con Valtteri Bottas all’opera. Il finlandese ha portato a termine 102 tornate senza nessun problema e spetterà sempre a lui proseguire le prove anche domani. Ferrari che invece farà scendere in pista Sebastian Vettel che, dopo il terzo posto amaro di Marina Bay (Singapore), ha voglia di esibirsi sul circuito francese e guardare avanti.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI