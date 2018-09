F1: Antonio Giovinazzi l’anno prossimo in Alfa Romeo-Sauber? Le quotazioni del pilota italiano sono in ascesa

Antonio Giovinazzi e la F1, una storia che potrebbe continuare in maniera continuativa? Gli appassionati del Bel Paese se lo augurano e le voci dal paddock in questi giorni tempestosi di “mercato” lo confermano.

Il clamoroso passaggio di Kimi Raikkonen, dalla Ferrari all’Alfa Romeo-Sauber, e lo sbarco di Charles Leclerc a Maranello, ben più atteso, potrebbero non essere gli unici colpi a a effetto di un trade tra i piloti del Circus. Ad entrare in gioco, infatti, ci dovrebbe essere anche il ragazzo di Martina Franca, vice campione del mondo del campionato di GP2 nel 2016 (ora il nome è F2). Stando alle indiscrezioni di tanti addetti ai lavori, Giovinazzi, forte anche della sua posizione in Ferrari, potrebbe prendere il posto dello svedese Marcus Ericsson che, al contrario di Leclerc, in quest’annata ha fatto parlare di sé più per l’incidente di Monza, nel corso delle prove libere, che per le sue oggettive prestazioni in gara.

Certo, lo scandinavo è appoggiato dal gruppo svedese proprietario del team. Un ostacolo non semplice da superare al pari del fatto che Giovinazzi si rese protagonista circa un anno e mezzo fa di due incidenti in Cina, quando sostituì il tedesco Pascal Wehrlein proprio a bordo della monoposto italo-svizzera. Tuttavia, stando a quello che scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, le sue quotazioni sono in ascesa e il sedile della vettura potrebbe essere suo nel 2019. Un aspetto importante visto che un italiano manca dalla massima categoria dell’automobilismo da troppo tempo.













