Equitazione, World Equestrian Games 2018: Lorenzo De Luca è quarto e in corsa per le medaglie. USA oro a squadre

Lorenzo De Luca in piena corsa per le medaglie ad una giornata dal termine della gara individuale di salto ostacoli ai Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA).

L’azzurro ha commesso il primo errore al terzo round in sella ad Irenice Horta, incamerando 4 penalità e scivolando dal primo al quarto posto con 5.19. De Luca, tuttavia, resta ampiamente in lizza per le medaglie e persino per l’oro nella gara individuale che domenica 23 settembre coinvolgerà i migliori 25 binomi, che si ridurranno poi a 12 prima dell’ultimo decisivo round. In testa ora c’è la tedesca Simone Blum, ancora una volta perfetta in sella ad Alice e attualmente al comando con 2.47 davanti all’Austria o Max Kuhner, secondo con 2.97 in sella a Chardonnay.

Terzo posto, invece, per lo svizzero Martin Fuchs, abile nel completare il percorso senza errori e nell’insediarsi sul podio con Clooney. Quinta piazza invece per McLain Ward, che ha commesso un errore con Clinta ed è ora a quota 6.08 davanti all’irlandese Cian ‘O Connor con Good Luck (6.69) e allo svedese Fredrik Jonsson in sella a Coldplay (7.23).

McLain Ward, però, è l’eroe di giornata per il pubblico di casa: la sua prestazione superba nello spareggio con la Svezia ha regalato l’oro agli USA nella prova a squadre, un risultato che mancava da ben 32 anni. Ward ha completato il percorso in 32″58, un tempo sufficiente per salire sul gradino più alto del podio davanti agli svedesi, che hanno lasciato alle loro spalle la Germania, mentre il pass olimpico è andato alla Svizzera, all’Olanda e all’Australia.

Per l’Italia ora si fa dura ai prossimi Europei, quando la conquista del pass passerà attraverso una prestazione superba per lasciarsi dietro le corazzate Francia e Gran Bretagna, entrambe escluse dalle top 6 e costrette a guadagnarsi la qualificazione nelle prossime gare che assegnano il pass per Tokyo.

Foto: Grassia / FISE