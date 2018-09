Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di sabato 22 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Ultimi scampoli dei Mondiali 2018 di equitazione, che oggi, sabato 22 settembre, si apprestano a vivere la penultima giornata di gare a Tryon (USA), prima del gran finale con la prova individuale di salto ostacoli in cui Lorenzo De Luca andrà a caccia del podio. L’Italia scende in pista con i propri migliori elementi di questa competizione, ossia gli atleti del paradressage e del volteggio che hanno incantato finora conquistando ben due medaglie d’oro, miglior risultato di sempre per i colori azzurri in occasione dei World Equestrian Games.

Le gare prenderanno il via alle 15.30 ora italiana con il paradressage individuale freestyle, a cui faranno seguito le gare di driving e infine il volteggio individuale e a squadre, che assegnerà le medaglie a notte fonda, con l’Italia possibile protagonista in chiave podio. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su FEI TV, mediante un abbonamento apposito per i WEG 2018 al costo di 16.99 euro, oppure con abbonamento annuale al costo di 64.99 euro.

PROGRAMMA E ORARIO

Sabato 22 settembre

Ore 15.30-23.45: paradressage individuale freestyle (finale)

Ore 17.00-21.15: Driving individuale e a squadre – Maratona

Ore 18.00-2.00: Volteggio individuale e a squadre (finale)

ITALIANI IN GARA

Para dressage: Federico Lunghi, Sara Morganti, Francesca Salvadè e Maurilio Vaccaro.

Volteggio: Giovanni Bertolaso, Andrea Teresa Bordogna, Francesco Bortoletto, Anna Cavallaro, Yanik Chimirri, Greta Giannini, Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini.













Foto: Grasso / FISE