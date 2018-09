Tennistavolo, Europei individuali Alicante 2018: titolo del doppio misto ai tedeschi Ruwen Filus e Ying Han

Ad Alicante sono proseguiti gli Europei individuali di tennistavolo: eliminati tutti gli azzurri, oggi è stato il giorno dedicato all’assegnazione del titolo di doppio misto, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020. Domani proseguiranno gli altri tabelloni, mentre domenica ci sarà l’assegnazione degli altri quattro titoli.

Titolo europeo e medaglia d’oro alla coppia tedesca numero 2 del tabellone, composta da Ruwen Filus e Ying Han, che in finale ha battuto gli austriaci Stefan Fegerl e Sofia Polcanova, coppia numero 4 del seeding, al termine di un incontro combattutissimo, vinto per 3-2 (11-7, 9-11, 11-4, 9-11, 11-8).

Medaglie di bronzo per i tedeschi Patrick Franziska e Petrissa Solja, battuti in semifinale dalla coppia austriaca per 1-3 (7-11, 11-1, 11-13, 9-11), e per il serbo Aleksandar Karakasevic e la lituana Ruta Paskauskiene, superati dai futuri campioni per 2-3 (6-11, 11-9, 7-11, 15-13, 10-12).













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it