Equitazione, World Equestrian Games 2018: Italia d’oro nel volteggio! Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini trionfano nel Pas de deux

Italia spumeggiante ai World Equestrian Games 2018 di equitazione. Il Pas de deux di volteggio ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione iridata, portando il Bel Paese in cima al mondo per la seconda volta dopo la vittoria di Sara Morganti nel paradressage. Un risultato storico, dunque, per l’Italia, che a Tryon (USA) si conferma una potenza internazionale nelle discipline equestri.

Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini hanno stupito il mondo intero con un esercizio ai limiti della perfezione, che ha consentito alla coppia azzurra di ottenere un punteggio di 9.027 e di tenersi dietro la fortissima coppia austriaca, composta da Jasmin Linder e Lukas Wacha, fermatisi a 9.013 punti complessivi. Lupacchini e Stopazzini erano già campioni d’Europa in carica e hanno tenuto fede al ruolo di favoriti con una prestazione che conferma il carisma e la classe di una coppia ormai saldamente ai vertici mondiali.

Sul terzo gradino del podio, infine, sono saliti i tedeschi Janika Derks e Johannes Kay, che hanno collezionato 8.872 punti. Le squadre del Cim, intanto, nel primo round della gara a squadre sono attualmente al quarto posto su Hot Date Tek con 7.846 punti e in piena corsa per il podio.













Foto: Proli / FISE