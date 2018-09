Equitazione, World Equestrian Games 2018: Simone Blum medaglia d’oro nel salto ostacoli a Tryon! Sfuma il podio per Lorenzo De Luca

Sfuma il sogno di Lorenzo De Luca di salire sul podio ai World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA). L’azzurro aveva approcciato le ultime due prove partendo dal quarto posto con appena un ostacolo abbattuto in sella ad Irenice Horta e sembrava in grado di reggere la pressione nell’ultima decisiva giornata, a cui hanno avuto accesso i migliori 25 della prova individuale del salto ostacoli. Ma sul più bello De Luca si è sciolto e non è riuscito a preservare il livello delle prestazioni dei giorni scorsi, chiudendo la competizione iridata al settimo posto con tanti rimpianti.

A prendersi la scena, pertanto, è stata l’amazzone tedesca Simone Blum, letteralmente fantastica in sella a DSP Alice. La Blum è stata l’unica in grado di non commettere alcun errore nelle cinque prove dei Mondiali, dominando pertanto la gara e issandosi sul gradino più alto del podio con appena 3.47 penalità complessive. Sin dalla prima prova odierna era chiaro che la condizione di forma del binomio tedesco fosse devastante: e così dopo un percorso netto è arrivata nell’ultimo round un’unica penalità dovuta al superamento del tempo massimo, che non ha intaccato minimamente le chance di vittoria di un’atleta che ha scritto una pagina indelebile di storia del salto ostacoli.

Era dal 1986, infatti, che una donna non trionfava ai Mondiali: in quella circostanza fu la canadese Gail Greenough a conquistare la medaglia d’oro in sella a Mr T She, la più giovane di sempre a vincere con i suoi 26 anni appena compiuti ed anche la prima a chiudere con zero penalità la prova iridata. Simone Blum, pertanto, ha condotto in alto la bandiera tedesca ai Mondiali 2018, lasciandosi alle spalle gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat, rispettivamente argento e bronzo.

Fuchs ha accumulato soltanto 2 penalità dovute al tempo massimo in sella a Bianca, ma era gravato alla vigilia di un errore nei giorni scorsi e ha chiuso con 6.68 penalità, mentre Steve Guerdat si è rivelato impeccabile oggi e ha conquistato il bronzo con 8.00 penalità complessive. Ai piedi del podio si è piazzato l’idolo di casa statunitense McLain Ward, per il quale si è rivelato fatale l’ostacolo abbattuto nel primo round odierno, che lo ha portato ad accumulare 11.08 penalità totali in sella a Clinta.

Alle sue spalle, c’è spazio per il colombiano Carlos Enrique Lopez Lizarazo, autore oggi di due prove pressoché perfette, che lo hanno proiettato al quinto posto con 12.81 penalità in sella ad Admara. Sesta piazza, invece, per l’austriaco Max Kuhner, che ha approcciato l’ultimo round al secondo posto, salvo incappare in una controprestazione all’ultima entrata in pista con 9 penalità in sella a Chardonnay, che lo ha fatto scivolare indietro con 12.97.

Settimo, infine, Lorenzo De Luca, che ha abbattuto un ostacolo nella prima prova odierna e ha tentato il tutto per tutto nell’ultima manche, accumulando altre 5 penalità e chiudendo con 14.19. Tanti rimpianti per l’azzurro, che con Irenice Horta aveva trovato un feeling perfetto con il tracciato di Tryon. Ma le gare ravvicinate hanno fiaccato la resistenza del fuoriclasse italiano, costretto a rimandare l’appuntamento con il podio iridato.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Proli / FISE