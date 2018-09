Equitazione salto ostacoli, FEI Nations Cup 2018: l’Italia parteciperà alla finale! Azzurri ripescati

L’Italia parteciperà alla Finale della FEI Nations Cup che si disputerà al Real Polo Club di Barcellona (Spagna) dal 5 al 7 ottobre. La nostra Nazionale di salto ostacoli era originariamente stata esclusa dall’atto conclusivo della competizione internazionale nonostante un bel quarto posto a Falsterbo e un secondo posto a Dublino ma le divisioni di Asia/Australasia e Sud America non sono riuscite a colmare i posti a disposizione e così i due pass in bilico sono stati rimessi a disposizione della Divisione Europea, più precisamente per la Germania e appunto per l’Italia. Ottima notizia per gli azzurri che cercheranno il colpaccio in terra iberica dopo essere passati dai World Equestrian Games al via martedì prossimo a Tryon (USA).













Foto: Claudio Bosco LivePhotoSport