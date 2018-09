Equitazione, Mondiali 2018: Sara Morganti trionfa ancora nel paradressage! Storico bis d’oro per l’azzurra

Un bis d’oro che luccica più che mai. Sara Morganti ha scritto la storia del paradressage in Italia ai Mondiali 2018 di equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA).

L’azzurra ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro della competizione, realizzando una prestazione sublime nella finale del freestyle, in cui è riuscita ad ergersi sul gradino più alto del podio con lo straordinario score di 78.867 punti per la sua Kur in sella a Royal Delight, dal totolo “Royal Delight Walk of Love”.

Sara Morganti si è esibita sulle note di C’est si bon, Chanson d’Amour e Never of Sunday, con l’arrangiamento del coreografo musicale Claudio Gabbiani.

La medaglia d’argento nel freestyle test del Grado I è andata al lettone Richarda Snikus su King of The Dance con un punteggio di 76.113, mentre è di bronzo la statunitense Roxanne Trunnel su Dolton con uno score di 75,487.

Straordinaria la prestazione di Sara Morganti, che ha portato a 3 le medaglie d’oro dell’Italia a Tryon, un risultato mai raggiunto prima d’ora ai World Equestrian Games, in cui gli azzurri al massimo avevano conquistato un solo oro in passato.

Il trionfo della Morganti è avvenuto dinanzi agli occhi di uno spettatore d’eccezione, Lorenzo De Luca, che stasera proverà ad emularla nella prova individuale del salto ostacoli in sella ad Irenice Horta per non lasciarsi sfuggire l’occasione di suggellare un biennio da sogno.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Grasso / FISE