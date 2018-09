Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di mercoledì 12 settembre. Tutti gli azzurri in gara

Parte la caccia alle medaglie per gli azzurri impegnati ai Mondiali 2018 di equitazione, che avranno inizio oggi a Tryon (USA), sede dei World Equestrian Games. Oggi, mercoledì 12 settembre, scendono in pista gli atleti impegnati nelle prime gare della competizione. E l’Italia si gioca subito le prime carte per ben figurare negli Stati Uniti, con la consapevolezza, però, che il momento clou arriverà durante la prossima settimana con l’inizio delle gare del salto ostacoli. A partire dalle 14.45 ora italiana, prende il via la fase eliminatoria del dressage, con le prime prove della gara individuale e di quella a squadre.

Pierluigi Sangiorgi con Gelo delle Schiave e Riccardo Sanavio con Glock’s Federleicht difenderanno i colori italiani e proveranno a farsi strada tra i migliori interpreti della disciplina, in primis la tedesca Isabell Werth, grande favorita in sella a Bella Rose, e le connazionali Soenke Rothenberger e Jessica von Bredow-Werhdl, che con ogni probabilità si contenderanno la medaglia d’oro.

Ma l’Italia potrà far leva anche sui portacolori dell’endurance, ossia Melissa Bisoffi, Perrine Campanini, Daniele Serioli, Matteo Tamborini e Carolina Tavassoli Asli, che a partire dalle ore 13.00 inizieranno la loro avventura a Tryon nelle prove individuale e a squadre. E infine il reining assegnerà subito le prime medaglie con la gara a squadre, a cui prenderanno parte anche gli italiani Pierluigi Chioldo, Manuel Cortesi, Gennaro Lendi, Marco Midili e Mirjam Stillo Giraudini, che proveranno a regalare al Bel Paese la gioia di un grande risultato ai Mondiali.

Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta streaming su FEI TV e sarà possibile seguirle acquistando il pacchetto WEG al costo di 17.99 euro, oppure con abbonamento annuale al costo di 64.99 euro.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 12 settembre

Ore 13.00-2.30: Endurance individuale e a squadre

Ore 14.30-3.00: Reining a squadre (finale)

Ore 14.45-24.00: Dressage Grand Prix individuale e a squadre

Italiani in gara oggi

Dressage: Pierluigi Sangiorgi, Riccardo Sanavio

Endurance: Melissa Bisoffi, Perrine Campanini, Daniele Serioli, Matteo Tamborini e Carolina Tavassoli Asli

Reining: Pierluigi Chioldo, Manuel Cortesi, Gennaro Lendi, Marco Midili e Mirjam Stillo Giraudini













Foto: Facebook Riccardo Sanavio