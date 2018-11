Equitazione, FEI Dressage Lione 2018: successo per la tedesca Isabell Werth, 15esimo Pierluigi Sangiorgi

Prova di Gran Prix di dressage della FEI World Cup di Lione nel segno della tedesca Isabell Werth, che su Emilio si è imposta totalizzando un punteggio di 75.326 %, aggiudicandosi così il montepremi di 4,050.00€, nonostante un ingresso non eccezionale, valutato con un 4 da quattro giudici su cinque. Per il resto qualche leggera sbavatura nella passeggiata raccolta e sui cambi di appoggio, per un esercizio comunque molto pulito.

Secondo posto per lo svedese Patrik Kittel ed il suo fido Delatio con 74.783 %, penalizzati tuttavia in maniera eccessiva dal terzo giudice, che ha valutato l’esercizio con il quinto punteggio, a poco meno di tre punti percentuali da quello di Werth.

Completa il podio l’altra tedesca Dorothee Schneider su Sammy Davis Jr., e con lo score di 73.848 %. Qui è il 70.870 % del primo giudice, piuttosto severo nell’ingresso e nella camminata distesa, a far lasciare punti preziosi alla 49enne di Wiesbaden, che si deve accontentare di un montepremi di 1,950.00€.

Quindicesimo Pierluigi Sangiorgi, unico italiano in gara, su Gelo delle Schiave, che ottiene un modesto 63.609 %, ma si qualifica ugualmente per il freestyle di domani.

Foto: FISE