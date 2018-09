Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di giovedì 13 settembre. Tutti gli azzurri in gara

I Mondiali 2018 di equitazione sono subito entrati nel vivo con l’assegnazione delle prime medaglie nel reining a squadre e con la prima prova del grand prix di dressage, che ha visto entrare in scena la metà degli atleti in gara. A Tryon (USA) oggi, giovedì 13 settembre, sarà il turno dei primi pass olimpici, che andranno di pari passo con la composizione del podio nel dressage a squadre.

I primi sei team della classifica finale avranno il diritto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, un traguardo che sembra ormai blindato da Germania, Svezia, USA, Gran Bretagna, Olanda e Spagna, nettamente avanti rispetto a tutte le rivali dopo la prima sessione di gare. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. E intanto oggi tocca anche al giovane Riccardo Sanavio, che in sella a Glock’s Federleicht proverà a far meglio di Pierluigi Sangiorgi, soltanto 35° dopo la prima prova.

Sarà poi il turno del completo, i cui iscritti inizieranno la loro avventura con il primo dei due giorni dedicati al dressage, specialità che l’Italia non sembra digerire del tutto. Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond, Pietro Roman su Barraduff, Pietro Sandei su Rubis e Prere, Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau e Simone Sordi su Amacuzzi saranno in gara per ben figurare sia nella prova individuale sia soprattutto nella gara a squadre, che ha visto gli azzurri salire un anno fa sul terzo gradino del podio agli Europei di Strzegom.

Nel reining individuale, intanto, tornano in gara Pierluigi Chioldo, Manuel Cortesi, Gennaro Lendi, Marco Midili e Mirjam Stillo Giraudini, che hanno messo in mostra il loro talento già nella prova a squadre, conclusa al sesto posto. E poi c’è l’endurance che, dopo la cancellazione delle gare del primo giorno, vivrà l’emozione della finale tutta d’un fiato con gli azzurri Melissa Bisoffi, Perrine Campanini, Daniele Serioli, Matteo Tamborini e Carolina Tavassoli Asli.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su FEI TV, mediante abbonamento ai WEG 2018 al costo di 17.99 euro oppure con abbonamento annuale al costo di 64.99 euro.

Di seguito il programma completo della giornata odierna e gli azzurri in gara:

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 13 settembre

Ore 14.45-18.00: Dressage Grand Prix a squadre (finale)

Ore 15.00-22.30: Completo individuale e a squadre – Dressage

Ore 20.00-22.15: Reining individuale

Ore 20.00: Endurance (finale)

ITALIANI IN GARA

Dressage: Riccardo Sanavio

Completo: Stefano Brecciaroli, Pietro Roman, Pietro Sandei, Arianna Schivo, Simone Sordi

Reining: Pierluigi Chioldo, Manuel Cortesi, Gennaro Lendi, Marco Midili e Mirjam Stillo Giraudini

Endurance: Melissa Bisoffi, Perrine Campanini, Daniele Serioli, Matteo Tamborini e Carolina Tavassoli Asli







Foto: FISE