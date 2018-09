Equitazione, Mondiali 2018: programma, orari e tv di domenica 23 settembre. Tutti gli azzurri in gara

L’occasione della vita. Lorenzo De Luca si gioca il podio nel salto ostacoli individuale ai Mondiali 2018 di equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, domenica 23 settembre, va in scena l’ultima giornata di gare, a cui farà seguito la cerimonia di chiusura del torneo iridato.

E De Luca, attualmente quarto in classifica generale in sella ad Irenice Horta, avrà la grande occasione di salire sul podio, suggellando in tal modo i progressi che lo hanno condotto un anno fa fino al secondo posto nel FEI ranking, tra i grandi della specialità in ambito internazionale.

Il fuoriclasse italiano è l’unica luce di un gruppo che ambiva a conquistare in anticipo il pass per Tokyo 2020, ma che dovrà rimandare il suo intento alle prossime competizioni qualificanti per le Olimpiadi. Ma per salire sul podio De Luca dovrà compiere due percorsi netti negli ultimi due round in programma, che si preannunciano ricchi di spettacolo ed emozioni.

I migliori 25 dopo la manche di venerdì sera si sfideranno oggi a partire dalle 16.00 nel quarto round, da cui emergeranno i 12 che disputeranno l’ultimo round che assegna le medaglie.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su FEI TV, al costo di 16.99 euro per i soli World Equestrian Games 2018 oppure di 64.99 euro per l’abbonamento annuale.

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 23 settembre

Ore 15.30-17.30: Driving individuale e a squadre – Coni (finale)

Ore 16.00-19.30: Salto Ostacoli individuale (finale)

Cerimonia di chiusura

ITALIANI IN GARA

Salto Ostacoli: Lorenzo De Luca su Irenice Horta













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Grasso / FISE