Torino-Napoli, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni. Tante assenze tra i granata, Insigne-Mertens dal 1′

Oggi, domenica 23 settembre, alle ore 12.30, si giocherà Torino-Napoli, match valido per la quinta giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico andrà in scena uno degli scontri di cartello di questo turno,l’avvincente sfida tra i granata e i partenopei che cercano punti importanti per continuare la durissima rincorsa nei confronti della scatenata Juventus. Gli azzurri sono reduci dal pareggio di Belgrado in Champions League e vogliono assolutamente tornare al successo ma i padroni di casa hanno tutti i mezzi per creare dei grattacapi e per imporsi dopo il deludente pareggio di Udine.

Orario d’inizio e come vederla in tv

Domenica 23 settembre

ore 12.30 Torino-Napoli

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Anche OA Sport vi terrà compagnia con la DIRETTA LIVE dell’evento, per non perdersi davvero nulla.

Il confronto sarà disponibile sui seguenti dispositivi:

online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer

su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV

su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast

su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS

sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox One

Inoltre, usufruendo di device connessi come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick, è possibile guardare DAZN su ogni TV, anche se questa non offre supporto diretto. Ci sarà disponibilità anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet. L’app di DAZN verrà aggiunta a breve anche sui decoder Sky Q e sulle Panasonic Smart TV. E’ possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente. Per accedere al servizio basterà registrarsi sul sito e creare un account.

Le probabili formazioni

Tante le assenze per Walter Mazzarri. Non ci saranno De Silvestri, Soriano e Iago Falqué, tre titolari importanti. Ma non mancano le possibili alternative: Ola Aina agirà sulla fascia destra, con Berenguer costretto a partire dal primo minuto sull’altro versante; in mediana, in luogo dell’ex Villarreal, rientrerà Rincon. In attacco ci sarà finalmente dal primo minuto la coppia Belotti-Zaza. Un tandem che fa davvero paura.

Sul fronte partenopeo il modulo dovrebbe essere il 4-4-2 già visto in Champions League. L’uscita di scena anzitempo di Zielinski e Callejon nel match contro la Stella Rossa fa credere che giocheranno sugli esterni a centrocampo mentre in avanti tanta incertezza. Tre nomi per due maglie: la coppia Mertens-Insigne sembra in vantaggio, con Milik destinato alla panchina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: pagina facebook Fiorentina