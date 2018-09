Motomondiale, GP Aragon 2018: programma, orari e tv delle gare di oggi

Oggi sarà il tempo del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Una gara molto attesa quella che si terrà in Spagna dove è prevedibile il confronto tra la Ducati e la Honda. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono pronti a sfidare Marc Marquez per contendergli il successo di tappa ed allungare la serie positiva della Rossa, dopo la pausa estiva. Per Valentino Rossi e la Yamaha, invece, si prospetta una corsa molto difficile: la M1 non riesce a rendere con il poco grip presente in pista e fatica quindi a sfruttare le gomme. Un altro GP di sofferenza per il “Dottore”?

La domenica del Gran Premio di Aragon sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) mentre su TV8 saranno previste repliche delle gare di tutte e tre le classi. Sarà possibile seguire la giornata anche in streaming per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per usufruire di smartphone, pc o tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione al MotorLand di Aragon! Di seguito il programma completo dei tre Gran Premi di Aragon con tutti gli orari turno per turno.

CALENDARIO COMPLETO GP ARAGON 2018

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

Domenica 23 settembre

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 940-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 Gara Moto3

ore 12.20 Gara Moto2

ore 14.00 Gara MotoGP

Repliche Gara MotoGP

ore 21.15 su TV8

ore 17.15, 20.00, 23.15 su SkySport MotoGP

Repliche Gara Moto2

ore 19.30 su TV8

ore 16.45, 21.15, 02.30 su SkySport MotoGP

Repliche Gara Moto3

ore 18.00 su TV8

ore 16.15, 22.15, 02.00 su SkySport MotoGP













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo