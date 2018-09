Equitazione, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia nel dressage ai raggi X

Un veterano e una nuova leva rappresenteranno l’Italia nel dressage, in occasione dei Mondiali 2018 di equitazione che andranno in scena a Tryon (USA) tra mercoledì 12 e domenica 23 settembre. Saranno due gli italiani che prenderanno parte ai World Equestrian Games per la specialità del dressage: Pierluigi Sangiorgi con Gelo delle Schiave e Riccardo Sanavio con Glock’s Federleicht.

Sangiorgi, classe ’68, è uno dei cavalieri più rappresentativi del team Italia e ha raggiunto l’apice della sua carriera con la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2008, quando fu 37° al termine della competizione con Sella Italiano Flourian, destriero con cui è stato anche campione italiano a La Mandria. Sangiorgi, che compirà 50 anni il prossimo 7 ottobre, è anche istruttore federale e addestratore di cavalli giovani e opera presso due scuderie tra Fratta Terme e Pesaro.

Riccardo Sanavio, invece, ha 28 anni ed è uno dei migliori dressagisti italiani con due vittorie e due secondi posti ai campionati italiani young riders e quattro partecipazioni agli Europei young riders e juniores. Ha deciso di trasferirsi in Germania nella scuderia Daniel Ramseier, uno dei migliori trainer della specialità, per accrescere la sua esperienza in ambito internazionale e acquisire una mentalità vincente.

I due italiani sulla carta hanno poche chance di piazzarsi nelle prime posizioni, ma dispongono di mezzi tecnici sufficienti per ben figurare al cospetto dei migliori interpreti internazionali del dressage. La top ten potrebbe essere un risultato eccellente per i due azzurri, che arrivano in buona forma a Tryon e proveranno a dare filo da torcere agli avversari.













Foto: Facebook Riccardo Sanavio