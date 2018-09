Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: a Roma vince Ben Maher, De Luca sesto. Zorzi secondo nella generale

Il Longines Global Champions Tour 2018 ha fatto tappa allo Stadio dei Marmi presso il Foro Italico di Roma, ultimo appuntamento della competizione di salto ostacoli prima dei Mondiali che si disputeranno a partire dalla prossima settimana a Tryon. Nella capitale i grandi favoriti non hanno deluso le aspettative e infatti il britannico Ben Maher, in sella a Explosion W, ha trionfato al barrage con il tempo di 37.45 battendo così lo svedese Henrik von Eckermann (38.32) e il belga Jos Verlooy (38.85). Il 35enne di Enfield ha allungato ulteriormente in classifica generale visto che l’olandese Harrie Smolders, suo avversario diretto per il titolo, si è dovuto accontentare della 21esima posizione commettendo 8 penalità.

Al barrage conclusivo, a cui hanno partecipato anche l’irlandese Michael Duffy e il belga Constant van Paesschen, non ha partecipato l’italiano Lorenzo De Luca che pochi mesi fa aveva vinto nella capitale il prestigioso concorso di Piazza di Siena: l’azzurro, in sella ad Halifax van het Kluizebos, è purtroppo incappato in quattro penalità (69.48 secondi) e si è così dovuto accontentare della sesta piazza. C’era grande attesa per Alberto Zorzi ma purtroppo il cavaliere ha dovuto fare a meno del fido Fair Light van t Helke gareggiando con Contanga 3: ventesimo posto con 8 penalità, ma seconda piazza in classifica generale a 47 lunghezze da Maher.













Foto: Grassi-FISE