US Open 2018: nel doppio misto al match tie break trionfo per Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray

Una finale thrilling con più ribaltamenti di fronte, ma alla fine il torneo di doppio misto degli US Open di tennis va alla statunitense Bethanie Mattek-Sands ed allo scozzese Jamie Murray, che in finale rimontano e battono al match tie break la polacca Alicja Rosolska ed il croato Nikola Mektic con il punteggio di 2-6 6-3 [11-9] in ottanta minuti di gioco.

Nel primo set la coppia tutta europea allunga già nel terzo gioco, trovando lo strappo al deciding point dopo non aver sfruttato un’altra palla break, poi il servizio torna ad essere dominante fino al settimo gioco, quando ancora Rosolska e Mektic prima vanno sul 15-40 in risposta, poi, ancora una volta al allungano sul 5-2 al deciding point. Nell’ottavo gioco ecco un primo set point, poi nuovamente sul 40-40 il punto decisivo premia gli europei, che chiudono 6-2 in mezz’ora di gioco.

Più equilibrata la seconda frazione, col il servizio che torna ad essere dominante da ambo le parti e non si registrano neppure giochi giunti sul 40-40. Nell’ottavo game però Mattek-Sands e Murray si portano sul 15-40 in risposta e allungano alla seconda occasione, salendo 5-3. Nel nono gioco ecco che la statunitense ed il britannico non sfruttano il primo set point sul 40-30, ma chiudono alla seconda occasione, al deciding point, per il 6-3 in 35 minuti, che rinvia tutto al match tie break.

Si decide tutto nell’arco di pochi punti, e così a partire meglio è la coppia europea, che trova un mininreak di vantaggio e sale fino al 4-1. Qui però la partita gira, Mektic si ritrova a perdere entrambi i punti al servizio, e con sei punti di fila Murray e Mattek-Sands volano sul 7-4. Non ci sono altri punti vinti in risposta e così i due vanno 9-6, con tre championship point a disposizione, dei quali l’ultimo sul servizio. Con la forza della disperazione Rosolska e Mektic rientrano sul 9-9, ma poi capitolano 11-9, consegnando il quarto Slam stagionale a Mattek-Sands e Murray.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Bethanie Mattek-Sands

roberto.santangelo@oasport.it