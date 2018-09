DIRETTA F1 | LIVE GP Singapore 2018 | Aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018, quindicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Marina Bay si prospetta una gara infuocata in cui tutti andranno a caccia di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes è stato straordinario nel corso delle qualifiche, realizzando una pole fantastica nel time-attack e dimostrando ancora una volta di essere in un momento di forma incredibile, dopo il successo di Monza in casa della Ferrari. Un giro celestiale che gli ha regalato una p.1 inattesa, visto il ritardo emerso nelle prove libere. Hamilton però quando c’è da spingere non sbaglia mai e su un tracciato nel quale la W09 fa tanta fatica, è lui a metterci quel qualcosa in più.

La Ferrari dovrà rispondere. Sebastian Vettel (terzo) e Kimi Raikkonen (quinto) sono gli sconfitti di giornata e dopo quanto accaduto a Monza non potranno permettersi altri passi falsi. La necessità di accorciare le distanze delle Frecce d’Argento rende questa corsa asiatica fondamentale per la rincorsa iridata. In questo senso, bisognerà osservare con attenzione la Red Bull di Max Verstappen (secondo) che potrebbe essere insidioso per tutti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018, quindicesima prova del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle 14.10. Buon divertimento

8° giro/61 Hamilton in testa davanti a Vettel, Verstappen, Bottas, Raikkonen e Ricciardo. I primi sei sono racchiusi in 6 secondi…

7° giro/61 Hamilton sta volutamente mantenendo un’andatura molto lenta, per poi scatenarsi nella seconda parte di gara.

7° giro/61 Per ora non ci sono tentativi di sorpasso. Vettel è secondo a 8 decimi da Hamilton.

6° giro/61 Ora Verstappen è quasi in scia a Vettel. Ma si è formato un trenino, i primi 6 sono insieme.

6° giro/61 Hamilton gira 3 decimi più veloce di Vettel, ma i tempi sono molto lenti. La sensazione è che il britannico voglia badare in primis a conservare le gomme per effettuare una sola sosta.

5° giro/61 Bottas è molto vicino a Verstappen per il terzo posto.

5° giro/61 Hamilton è un maestro delle ripartenze. Prende spazio e non concede a Vettel di prendere la scia.

4° giro/61 Sta per rientrare la safety-car…A breve riprenderà la corsa vera e propria.

4° giro/61 Vettel deve provarci. In pista o con la strategia, ma deve in tutti i modi cercare di scavalcare Hamilton.

3° giro/61 Il carroattrezzi sta portando via la Force India incidentata dal circuito. Sempre safety-car in pista.

2° giro/61 Ora, con Vettel alle spalle di Hamilton, cambia tutto…La Ferrari deve mettere pressione al britannico, già dalla ripartenza dopo la safety-car…

2° giro/61 Hamilton al comando, poi Vettel, Verstappen, Bottas, Raikkonen e Ricciardo. 9° Alonso, 13° Leclerc. Ocon chiede scusa alla Force India per l’incidente.

1° giro/61 Safety-car. Ocon è finito contro il muro dopo un contatto con il compagno di squadra Perez. Disastro Force India…

1° giro/61 VETTEEEEEEEEEEELL!!! SORPASSO CATTIVISSIMO SU VERSTAPPEEEEEEEENNN!!! E’ secondo, crediamoci!

PARTITI! Hamilton tiene la testa davanti a Verstappen e Vettel. Ocon a muro….

14.12 Una statistica: la safety-car è sempre entrata nei 10 precedenti GP di Singapore.

14.11 I piloti stanno cercando di scaldare al meglio le gomme per la partenza.

14.10 Giro di ricognizione…

14.08 Saranno 61 i giri da percorrere. Una gara lunghissima…

14.07 La partenza sarà il momento chiave. Max Verstappen sa che deve giocarsi il tutto per tutto per la vittoria, dunque è quasi scontato un attacco a Lewis Hamilton. Vettel dovrà farsi trovare pronto e, possibilmente, stare a distanza dai primi due…

14.05 Sulla carta è tutto a favore di Hamilton. Ha 30 punti di vantaggio nel Mondiale, parte dalla pole-position ed è il favorito. Ma…Nello sport sappiamo come spesso i valori possano ribaltarsi all’improvviso, quando meno ce lo aspettiamo…

14.03 L’anno scorso a Singapore si chiude il Mondiale per la Ferrari. E se quest’anno si riaprisse?

14.02 Le possibili strategie: partenza con hypersoft per 13 giri e poi soft per la restante parte della gara, avvio con hypersoft e poi due soste per montare ancora hypersoft e ultra. Ma saranno fondamentali le eventuali safety car, i muretti dovranno essere bravi a leggere la gara.

14.00 Le condizioni meteo, dieci minuti all’inizio della gara.

13.58 Le seconde guide saranno un fattore? Valtteri Bottas quarto e Kimi Raikkonen quinto: riusciranno ad aiutare i compagni di squadra? Daniel Ricciardo in sesta posizione ha bisogno di un’autentica magia.

13.56 Sebastian Vettel in terza posizione dopo una qualifica complicata. Il tedesco della Ferrari deve crederci fino alla fine: dopo gli episodi di Monza ha un bisogno disperato di arrivare davanti a Lewis Hamilton per tenere aperti i discorsi in ottica campionato. Rimonta possibile, serve una grande strategia e un pizzico di fortuna.

13.54 Max Verstappen ha vinto il GP di Austria e oggi sogna un nuovo colpaccio, la Red Bull è competitiva e può fare la differenza. L’olandese azzarderà qualche manovra particolare in partenza?

13.52 Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e cercherà subito di andare in fuga ma il Campione del Mondo deve stare attento in partenza perché accanto a lui ci sarà Max Verstappen.

13.52 Si gareggia in notturna sul circuito cittadino di Marina Bay, partenza alle ore 14.10.

13.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1.

