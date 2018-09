Coppa Bernocchi 2018, Sonny Colbrelli: “Dedico la vittoria alla mia ragazza, divento papà! Hanno fatto tutto i miei compagni”

Sonny Colbrelli ha vinto la prestigiosa Coppa Bernocchi 2018, grande classica italiana giunta alla 100^ edizione. Il 28enne bresciano si è imposto dominando letteralmente la volata e imponendosi praticamente per distacco nei confronti degli avversari. L’alfiere della Bahrain Merida ha festeggiato sul traguardo di Legnano per la seconda volta consecutiva e ha poi commentato in questo modo il suo successo ai microfoni di spaziociclismo: “Oggi hanno fatto tutto i miei compagni, io ho solo dovuto alzare le braccia al cielo. Sono davvero contento di essere riuscito a vincere, specialmente oggi davanti alla mia famiglia e alla mia ragazza che aspetta un bambino. Volevo dedicare a lei questa vittoria”.

Sonny Colbrelli ha spiegato meglio le dinamiche della gara: "I quattro attaccanti sono andati via davvero forte, siamo riusciti a prenderli proprio in prossimità del finale e poi la mia squadra ha fatto un grandissimo lavoro. Ho capito di aver vinto solo dopo il traguardo, sono partito lungo e non ho visto nessuno affiancarmi. Ero tranquillo negli ultimi metri, ma davvero la squadra ha fatto un lavoro fantastico". L'ultima gara della stagione dovrebbe essere il Gran Piemontese, la squadra non dovrebbe farlo correre alla Tre Valli.













Foto: Pier Colombo