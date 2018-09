Coppa Bernocchi 2018: siamo giunti alla centesima edizione. Altro test in vista dei Mondiali

Secondo appuntamento con il Trittico Lombardo 2018: dopo la spettacolare Coppa Agostoni di oggi, domani è in programma la Coppa Bernocchi, giunta alla sua edizione numero 100. Ancora più prestigio dunque nell’aggiudicarsi una prova storica per quanto riguarda il calendario delle classiche italiane. Appuntamento fondamentale ovviamente in chiave Mondiale di Innsbruck.

Percorso

Il percorso ripercorrerà le strade della prima volta in cui venne disputata la corsa, con partenza da Piazza e arrivo lungo il viale Toselli al termine di tre giri attorno al circuito cittadino della città organizzatrice dell’evento, per un totale di 194 km. Attenzione anche alle sei tornate in cui si passa in cima al Morazzone (1,7 km al 6%) e sul muro di Gornate Olona (400 m all’11,3%). Se verrà affrontato a grande andatura potrà favorire gli uomini da classiche, altrimenti ci sarà spazio per uno sprint ristretto.

Favoriti

Nelle ultime stagioni spazio per gli sprinter. Sonny Colbrelli va a caccia del bis dopo la gran volata del 2017: il corridore della Bahrain-Merida avrà il supporto di un’ottima rosa per tenere la corsa chiusa. Da fare attenzione però ad un Gianni Moscon in condizioni monstre: l’uomo del Team Sky ha dominato oggi nella Coppa Agostoni e può cercare un clamoroso bis. Nomi da seguire anche quelli di Sacha Modolo, che vestirà la maglia della nazionale, Francesco Gavazzi (Androni Sidermec) e Andrea Guardini (Bardiani-CSF).













gianluca.bruno@oasport.it