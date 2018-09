Vuelta a España 2018, Simon Yates: “Faccio fatica a crederci. Il Giro è stata un’esperienza importante”

Foto Fabio Ferrari - LaPresse 20/05/2018 Tolmezzo-Sappada (Italia) Sport Ciclismo Giro d'Italia 2018 - edizione 101- tappa 15 TOLMEZZO - SAPPADA Nella foto: durante la gara.YATES Simon Philip (GBR) (MITCHELTON - SCOTT) maglia rosa vincitore di tappa Photo Fabio Ferrari - LaPresse May 20, 2018 Tolmezzo-Sappada (Italy) Sport Cycling Giro d'Italia 2018 - 101th edition - stage 15 TOLMEZZO - SAPPADA In the pic: during the race.YATES Simon Philip (GBR) (MITCHELTON - SCOTT) winner of race.pink jersey

Ci si aspettava molto dalla ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: soli 97 chilometri, con sei GPM da affrontare. Le attese non sono state deluse, ma Simon Yates ha controllato al meglio la situazione gestendo il largo vantaggio a disposizione e portandosi a casa il successo finale. Il capitano della Mitchelton-Scott si è difeso con grande intelligenza nell’ultima stage di montagna, attaccando sul penultimo GPM di giornata e cedendo il passo soltanto a Enric Mas (Quick-Step Floors) e Miguel Angel Lopez Moreno (Astana) lungo le rampe del Coll de la Gallina, chiudendo in terza piazza e garantendosi il successo finale e la festa a Madrid.

Dopo aver perso il Giro d’Italia 2018 nella terza settimana, il trionfo in Spagna: “Quell’esperienza è stata molto importante, non solo oggi ma durante tutta la gara – ha dichiarato Yates – Era necessario restare calmi e gestire le forze quando c’era bisogno di farlo. Questa capacità ha fatto davvero la differenza. Ancora non riesco a credere che sia una giornata così fantastica. Questa mattina ero molto nervoso, sapevo che sarebbe stata una giornata folle. Non si può mai sapere cosa può succedere, ma fortunatamente le gambe hanno risposto bene. La squadra ha fatto un lavoro fantastico e mio fratello Adam ha svolto un lavoro eccezionale nel finale”.













