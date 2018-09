Classifica Mondiale Moto3, GP San Marino Misano 2018: Jorge Martin porta a +13 il vantaggio su Marco Bezzecchi

Un capolavoro firmato dallo spagnolo Jorge Martin. L’iberico della Honda si è imposto nel quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3 grazie ad un successo in solitaria ad Aragon (Spagna). Un trionfo vero e proprio per lui che rafforza la sua leadership in graduatoria iridata (+13 su Marco Bezzecchi) nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi (KTM), è secondo all’arrivo (+5″984) e fa il possibile per limitare i danni, dopo la penalizzazione di 12 posizione al via, precedendo in un arrivo in volata Enea Bastianini (Honda), anch’egli arretrato in partenza, e Fabio Di Giannantonio (Honda).

CLASSIFICA MONDIALE 2018 MOTO3

Pos. Rider Bike Nation Points 1 Jorge MARTIN Honda SPA 191 2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 178 3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 150 4 Enea BASTIANINI Honda ITA 133 5 Aron CANET Honda SPA 118 6 Gabriel RODRIGO KTM ARG 97 7 Jakub KORNFEIL KTM CZE 96 8 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 91 9 Marcos RAMIREZ KTM SPA 78 10 Andrea MIGNO KTM ITA 71 11 Albert ARENAS KTM SPA 69 12 Jaume MASIA KTM SPA 61 13 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 56 14 Philipp OETTL KTM GER 54 15 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 50 16 John MCPHEE KTM GBR 49 17 Tony ARBOLINO Honda ITA 37 18 Adam NORRODIN Honda MAL 36 19 Ayumu SASAKI Honda JPN 32 20 Alonso LOPEZ Honda SPA 31 21 Kaito TOBA Honda JPN 29 22 Darryn BINDER KTM RSA 28 23 Dennis FOGGIA KTM ITA 26 24 Raul FERNANDEZ KTM SPA 13 25 Nicolo BULEGA KTM ITA 9 26 Makar YURCHENKO KTM KAZ 9 27 Livio LOI KTM BEL 8 28 Kazuki MASAKI KTM JPN 8 29 Manuel PAGLIANI Honda ITA 6 30 Vicente PEREZ KTM SPA 3 31 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda THA 2 32 Ai OGURA Honda JPN 1 33 Stefano NEPA KTM ITA 34 Yari MONTELLA Honda ITA 35 Kevin ZANNONI TM RACING ITA 36 Luca GRÜNWALD KTM GER 37 Jeremy ALCOBA Honda SPA 38 Filip SALAC KTM CZE 39 Ryan VAN DE LAGEMAAT KTM NED 40 Maximilian KOFLER KTM AUT













Foto: Valerio Origo