Classifica Mondiale Moto2 2018: Francesco Bagnaia si porta a +19 su Miguel Oliveira, Binder blinda la terza posizione

Francesco Bagnaia non vince il Gran Premio di Aragon 2018 di Moto2, ma il suo secondo posto gli permette di allungare ancora sul suo più immediato inseguitore, Miguel Oliveira, che oggi non è andato oltre la settima posizione. Il gap tra i due contendenti passa da 8 a 19 lunghezze, con l’italiano che prova nuovamente a distanziare il rivale portoghese. In terza posizione si conferma Brad Binder che con i 25 punti di oggi sale a quota 144, con 12 di distacco su Lorenzo Baldassarri. Dopo tanti “zero” Alex Marquez torna a conquistare punti e si porta a 126 punti, +2 su Joan Mir e +8 su Marcel Schrotter.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2018

1 Francesco BAGNAIA Kalex ITA 234

2 Miguel OLIVEIRA KTM POR 215

3 Brad BINDER KTM RSA 144

4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 132

5 Alex MARQUEZ Kalex SPA 126

6 Joan MIR Kalex SPA 124

7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 118

8 Mattia PASINI Kalex ITA 103

9 Fabio QUARTARARO Speed Up FRA 100

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 96

11 Luca MARINI Kalex ITA 84

12 Jorge NAVARRO Kalex SPA 55

13 Sam LOWES KTM GBR 46

14 Iker LECUONA KTM SPA 43

15 Simone CORSI Kalex ITA 41

16 Andrea LOCATELLI Kalex ITA 34

17 Dominique AEGERTER KTM SWI 27

18 Remy GARDNER Tech 3 AUS 24

19 Romano FENATI Kalex ITA 14

20 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 14

21 Hector BARBERA Kalex SPA 10

22 Stefano MANZI Suter ITA 8

23 Danny KENT Speed Up GBR 8

24 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 8

25 Isaac VIÑALES Suter SPA 7

26 Joe ROBERTS NTS USA 2

27 Khairul Idham PAWI Kalex MAL 1

28 Steven ODENDAAL NTS RSA 1

29 Jesko RAFFIN Kalex SWI 1

