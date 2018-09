Ciclismo, Trofeo Matteotti 2018: ritornano finalmente i big nella classica abruzzese

Domani alle ore 11:15 prenderà il via il Trofeo Matteotti 2018, giunto alla sua 71ma edizione. Il percorso della classica abruzzese consiste in un circuito di 15 km tra i comuni di Pescara e Montesilvano da ripetere 13 volte per un totale di 195 km. L’ultima salita, quella di Montesilvano Colle, posta a 6 km dal traguardo, sarà un momento cruciale della corsa. I velocisti faranno di tutto per non farsi staccare e giocarsi la vittoria in volata; gli attaccanti, a loro volta, proveranno con azioni da lontano per giungere all’arrivo in solitaria o, quantomeno, a ranghi ridotti.

Manca ancora la rosa ufficiale di alcuni team, ma già si è a conoscenza della presenza di molti big, cosa che non avveniva da molto tempo al Trofeo Matteotti, per via del fatto che a luglio (periodo abitudinario della gara) ci sono tante altre competizioni che vengono preferite alla classica abruzzese. Con lo spostamento a settembre, nonostante la contemporaneità con la cronosquadre iridata, si è riusciti nell’intento di riportare un certo interesse, come dimostrato dalla presenza di tre formazioni World Tour (Movistar, Dimension Data, Groupama-FDJ), oltre alla Nazionale italiana, e di corridori del calibro di Domenico Pozzovivo, Davide Formolo e Giovanni Visconti (nazionale italiana), Carlos Betancur e Daniele Bennati (Movistar, ancora da confermare) e Sébastien Reichenbach (FDJ), mentre per gli abruzzesi della Bardiani-CSF il capitano sarà il promettente Giulio Ciccone. Su tutte, spicca la probabile presenza di Nairo Quintana, in cerca di riscatto dopo una Vuelta abbastanza deludente.

La corsa sarà visibile in diretta streaming tramite PMG Sport o in differita su Rai Sport.

Foto: Origo