Ciclismo, Mondiali Innsbruck 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Tra una settimana andranno in scena i Mondiali di ciclismo su strada 2018 a Innsbruck (Austria). Da domenica 23 a domenica 30 settembre verranno assegnati i titoli iridati delle prove a cronometro e in linea delle categorie elite, Under 23 (solo maschile) e juniores. Il primo giorno prevede la cronosquadre maschile e femminile, con partenza dalla località di Ötzal; nelle giornate seguenti si svolgono le prove contro il tempo delle categorie giovanili, mentre mercoledì 26 si svolge un’impegnativa cronometro individuale dedicata ai professionisti in campo maschile: 54 km con all’interno la salita di Gnadenwald (4,9 km al 7,1% di pendenza media, ma con punte del 15%).

Da giovedì 27 iniziano le prove in linea, anche in questo caso prima le categorie giovanili, infine i professionisti. I percorsi juniores, Under 23 ed Elite donne prevedono il passaggio su un versante più breve ma più impegnativo di Gnadenwald rispetto alla cronometro (2,5 km oltre il 10%) e la salita di Igls nel finale (7,9 km al 5,7%). Domenica 30 settembre cala il sipario con la gara maschile sul tracciato più duro degli ultimi due decenni, adatto ai puri scalatori.

I Mondiali 2018 di ciclismo verranno trasmessi in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play e a pagamento su Eurosport e sul dispositivo Eurosport Palyer. Di seguito il calendario completo.

IL CALENDARIO COMPLETO:

Domenica 23 settembre

10.10-12.05 Cronosquadre donne

14.40-17.05 Cronosquadre uomini

Lunedì 24 settembre

10.10-11.55 Cronometro individuale donne juniores

14.40-16.50 Cronometro individuale uomini U23

Martedì 25 settembre

10.10-12.40 Cronometro individuale uomini juniores

14.40-16.50 Cronometro individuale donne elite

Mercoledì 26 settembre

14.10-17.10 Cronometro individuale uomini elite

Giovedì 27 settembre

9.10-11.15 Prova in linea donne juniores

14.40-18.15 Prova in linea uomini juniores

Venerdì 28 settembre

12.10-16.50 Prova in linea uomini U23

Sabato 29 settembre

12.10-16.45 Prova in linea donne elite

Domenica 30 settembre

9.40-16.40 Prova in linea uomini elite













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Valerio Origo