Ciclismo, Mondiali 2018: tutti i convocati dell’Italia! Uomini, donne, Under23 e juniores

Giornata di presentazioni a Milano per quanto concerne la Nazionale italiana di ciclismo su strada prossima a partecipare ai Mondiali 2018 di Innsbruck (Austria). Davide Cassani ha diramato un elenco di 11 corridori per quanto concerne la corsa dei professionisti e potendo gareggiare 8 il 30 settembre, appare evidente che Cassani voglia riservarsi un po’ di tempo per pensarci:

Questi i nomi: Fabio Aru (UAE Team Emirates), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Damiano Caruso (BMC Racing Team), Dario Cataldo (Astana Pro Team), Alessandro De Marchi (BMC Racing Team), Davide Formolo (Bora Hansgrohe), Gianni Moscon (Team Sky), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Franco Pellizotti (Bahrain Merida), Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida), e Giovanni Visconti (Bahrain Merida).

Nella prova a cronometro individuale (26 settembre)

Alessandro De Marchi (BMC Racing Team)

Fabio Felline (Trek Segafredo)

Ovviamente, sono state rese note anche le selezioni maschili e femminili che prenderanno parte a questa rassegna iridata:

Corsa in linea Under23 (28 settembre)

Edoardo Affini (Seg Racing-Academy)

Sameule Battaglia (Team Colpack)

Alessandro Covi (Team Colpack)

Alessandro Fedeli (Trevigliani Phonix Hemus 1896)

Alberto Giurato (CTFriuli)

Alessandro Monaco (Petroli Firenze Hopplà Maserati)

Christian Scaroni (Petroli Firenze Hopplà Maserati)

Matteo Sobrero (Dimensioni Data For Qhubeka)

Prova a cronometro individuale elite maschile Under23 (24 settembre)

Edoardo Affini (Seg Racing-Academy)

Alexander Konychev (Hopplà Maserati Petroli Firenze)

Matteo Sobrero (Dimension Data For Qhubeka)

Prova in linea elite femminile (sabato 29 settembre)

Sofia Bertazzo (Fiamme Oro / Astana Women’s Team)

Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro / Wiggle High5)

Elena Cecchini (Fiamme Azzurre / Canyon Sram)

Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre / Bepink)

Erica Magnaldi (Bepink)

Soraya Paladin (Alè Cipollini)

Elena Pirrone (Fiamme Oro / Astana Women’s Team)

Nadia Quagliotto (Top Girls – Fassa Bortolo)

Rossella Ratto (Fiamme Azzurre / Cylance Pro Cycling)

Prova a cronometro individuale elite ( 25 settembre)

Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro /Wiggle High5)

Elena Pirrone (Fiamme Oro/Astana Women’s Team)

Prova a cronometro juniores uomini (25 settembre)

Samuele Manfredi (Work Service)

Andrea Piccolo (Team Lvf)

Antonio Tiberi (Team Franco Ballerini) RISERVA

Prova in linea juniores uomini (27 settembre)

Filippo Baroncini (Italia Nuova Borgo Panigale)

Gabriele Benedetti (Work Service Romagnano)

Samuele Carpene (Assali Stefen Omap G.S. Candavid)

Alessandro Fancellu (Canturino 1902 A.S.D.)

Marco Frigo (Danieli 1914 Cycling Team)

Andrea Piccolo (Team Lvf)

Mattia Petrucci (GCD Autozai Contri Omap)

Samuele Rubino (Team Lvf)

Antonio Tiberi (Team Franco Ballerini)

Prova a cronometro individuale juniores femminile (24 settembre)

Camilla Alessio (Team Lady Zuliani)

Giorgia Bariani (Team Wilier Breganze)

Vittoria Guazzini (Zhiraf Guerciotti Selle Italia)

Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team)

Prove in linea juniores femminile (27 settembre)

Camilla Alessio (Team Lady Zuliani)

Vittoria Guazzini (Zhiraf Guerciotti Selle Italia)

Silvia Magari (Gauss Team)

Barbara Malcotti (Valcar Pbm)

Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team)













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL CICLISMO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport