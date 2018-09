Ciclismo, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia! Cassani ne chiama 11, ultimi dubbi da sciogliere. Presenti Nibali, Aru e Moscon

E così i veli sono stati tolti sulla Nazionale italiana di ciclismo di Davide Cassani che prenderà parte ai Mondiali 2018 a Innsbruck (Austria), il 30 settembre, per cercare di ottenere il meglio possibile. In realtà al 40° piano del grattacielo Generali a Citylife a Milano, la lista ha ancora dei nodi da sciogliere. Il ct Cassani, infatti, ha diramato un elenco di 11 corridori e non 10 (8 titolari e 2 riserve) come richiesto.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Fabio Aru (UAE Team Emirates)

Gianluca Brambilla (Trek Segafredo)

Dario Cataldo (Astana Pro Team)

Damiano Caruso (BMC Racing Team)

Alessandro De Marchi (BMC Racing Team)

Davide Formolo (Bora-Hansgrohe)

Gianni Moscon (Team Sky)

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Franco Pellizotti (Bahrain-Merida)

Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida)

Giovanni Visconti (Bahrain Merida)

Nella prova a cronometro individuale

Alessandro De Marchi (BMC Racing Team)

Fabio Felline (Trek Segafredo)

Il tecnico nostrano vuol dunque riservarsi un po’ di tempo prima di rendere nota la lista definitiva e guardare personalmente lo status di forma dei ciclisti. Secondo alcune indiscrezioni il ct avrebbe tra i sicuri Aru, Caruso, De Marchi, Moscon, Nibali e Pellizzotti mentre su Formolo non mancano i punti di domanda.

E’ chiaro che alcune certezze sono state fortemente condizionate dalle recenti prestazioni dello “Squalo” e del “Cavaliere dei Quattro Mori” che alla Vuelta a España 2018 non hanno messo in mostra una forma eccellente. Il siciliano, dopo il grave infortunio alla schiena nella famosa caduta del Tour de France, ha dei dubbi sul suo essere un riferimento in squadra non avendo avuto le risposte che si augurava per affrontare un percorso duro come quello di Innsbruck. Aru, invece, caduto e non al top nella corsa a tappe spagnola non è stato così convincente, dopo il negativo del Giro d’Italia.

Tuttavia in grande ascesa Moscon, Caruso e De Marchi che nelle classiche italiane e alla Vuelta, nel caso dell’ultimo citato, hanno fatto vedere un ottimo colpo di pedale. In particolare il trentino nella Coppa Agostoni, vinta con grande autorevolezza, ha mandato dei segnali di grande vitalità.

Difficile poi che rimanga escluso Brambilla, il miglior italiano alla Vuelta nella classifica generale (16°), mentre sugli altri il ct attende gli esiti dalle altre corse in programma nei prossimi giorni, in particolare da Visconti e da Pozzovivo.













Foto: Valerio Origo