Ciclismo, Mondiali 2018: presentata la maglia dell’Italia per la rassegna iridata!

A margine dell’annuncio della preselezione italiana per i Mondiali di ciclismo su strada di Innsbruck, è stata presentata ufficialmente anche la maglia che gli azzurri indosseranno nelle prove iridate in programma in Austria. Il CT Davide Cassani ed il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco hanno svelato la divisa degli azzurri.

Si tratta di una maglia leggera ed aerodinamica, sulla quale campeggeranno diversi sponsor, tra i quali i principali saranno Suzuki, Castelli ed Enervit. Altro annuncio molto importante è quello riguardante la prova in linea, nella quale gli azzurri gareggeranno indossando il body Sanremo.













Foto: Federico Militello

