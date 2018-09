Ciclismo, Mondiali 2018: speranze azzurre riposte in Edoardo Affini nella cronometro under 23

Il percorso che attende i ciclisti under 23 ai Mondiali di Innsbruck nella cronometro individuale ricalca le orme di quello tracciato per gli juniores e le donne élite. 27,8 km quasi tutti pianeggianti nella prima parte; mossi e insidiosi, invece, nella seconda parte.

Speranze italiane riposte nelle gambe del 22enne Edoardo Affini, campione d’Europa di specialità in carica. Il mantovano ha tutte le carte in regola per giocarsi posizioni importanti e, magari, riportare in Italia un oro che manca da 10 anni. Correva il 2008, infatti, quando Adriano Malori riuscì ad imporsi al Mondiale, proprio dopo aver vinto l’Europeo. Grande attenzione anche per l’altra punta di diamante della nostra formazione, Matteo Sobrero, reduce da risultati di prestigio, tra i quali ricordiamo il terzo posto al prologo del Giro d’Italia Under23 e il secondo posto ai Campionati italiani di categoria. Il corridore della Dimension Data, già in orbita nazionale maggiore, vanta una presenza tra i professionisti con la maglia azzurra al Tour of the Alps e agli Europei giovanili di quest’anno si è classificato in 19ma posizione nella crono individuale, per via di un problema meccanico che gli ha precluso la possibilità di giocarsi un piazzamento di rilievo. Completa la spedizione italiana il figlio d’arte Alexander Konychev, con oggettivamente poche pretese in questa corsa.

I favoriti saranno senza dubbio i danesi Mikkel Bjerg (argento europeo 2017 e oro mondiale 2017) e Mathias Norsgaard, con il primo una spanna sopra il resto della compagnia. Da non sottovalutare anche il polacco Filip Maciejuk e il ruandese Joseph Areruya, che completano la top4 del ranking mondiale under23 a cronometro.

Si parte alle 14:40 con l’orario d’arrivo previsto intorno alle 16:50. Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su Rai Sport e Eurosport e via streaming tramite gli account Sky Go, Premium Play e Eurosport Player o sul sito Rai.













Foto: Twitter Giro d’Italia under 23