Ciclismo, Mondiali 2018: si parte con la cronometro a squadre. BMC grande favorita

Inizia finalmente la sfida iridata in quel di Innsbruck: parte il Mondiale di ciclismo su strada con le cronometro a squadre. Come comunicato dall’UCI lo scorso maggio, quella del 2018 sarà l’ultima edizione della cronometro a squadre iridata riservata alle formazioni di club. Poi l’obiettivo sarà quello di lanciare la gara in chiave nazionali. C’è dunque tanta attesa per quanto riguarda questa prova sfida davvero apertissima. Ricordiamo che per ogni compagine saranno al via sei corridori.

Percorso

Gara davvero molto lunga. Un percorso di 62.1 km: da fare grandissima attenzione alla salita di Axams (4.6 km al 5.7%, con pendenza massima del 13%). Posta a circa 17 chilometri dall’arrivo.

Favorite

Rispetto alle stagioni passate, il pronostico sarà davvero molto aperto. La favorita, almeno sulla carta, appare la BMC: il team statunitense, già vincitore nel 2014 e 2015, potrà sfruttare l’uomo più in forma nel momento nella specialità, l’australiano Rohan Dennis, grande favorito anche nella prova individuale. Al via anche l’azzurro Damiano Caruso. Tre le rivali più agguerrite. A partire dai campioni in carica del Team Sunweb, guidati dal solito Tom Dumoulin. Per quanto riguarda il Team Sky c’è l’attesissimo Gianni Moscon assieme ai vari Kwiatkowski e Castroviejo. Squadra giovane per la Quick-Step Floors: il veterano Terpstra a dirigere le operazioni.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com