Ciclismo, Mondiali 2018: prova in linea Under23. Sarà grande battaglia con tanti corridori di livello, gli azzurri ci provano

Domani si svolgerà la prova in linea Under23 maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà una corsa molto dura, che potrà dare delle indicazioni importanti anche sullo svolgimento della gara dei professionisti di domenica. Ci aspettiamo una corsa spettacolare nei 179,9 km da Kufstein a Innsbruck, visto anche l’altissimo livello dei corridori presenti. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti della prova in linea Under23.

Percorso

Stesso tracciato dei professionisti tranne per il giro finale. I primi 84,7 km saranno quindi in linea, con un tratto inziale in saliscendi attraverso la valle dell’Inn, per arrivare, dopo un breve tratto pianeggiante, allo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%). Ci saranno poi quattro giri nel circuito Olympia, lungo 23,9 km e caratterizzato dalla dura salita di Igls (7,9 km al 5,7%), su cui con ogni probabilità arriverà l’azione che deciderà la corsa.

Favoriti

La concorrenza sarà davvero alta con tanti scalatori di livello pronti a sferrare l’attacco decisivo in salita. Tra i favoriti troviamo lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore del Tour de l’Avenir e grande protagonista stagionale, al pari del colombiano Ivan Sosa, che vanta il successo alla Vuelta a Burgos. Molto pericolosi anche il belga Bjorg Lambrecht e lo statunitense Neilson Powless, entrambi già in evidenza con i professionisti, oltre al russo Alexander Vlasov, vincitore del Giro U23. L’Italia si presenterà con una squadra competitiva che non avrà un unico faro, ma con corridori come Andrea Bagioli, Alessandro Monaco e Alessandro Covi, avrà l’occasione di lottare per il podio.

