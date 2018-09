LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: prova in linea juniores. Tutti contro Remco Evenepoel, il nuovo Merckx

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Mondiale di ciclismo di Innsbruck 2018: oggi va in scena la prova in linea per quanto riguarda gli juniores uomini. Un uomo solo al comando: Remco Evenepoel ha dominato in lungo e in largo la stagione, vincendo praticamente in ogni dove, e poi ha dato spettacolo nella cronometro andandosi a prendere il titolo con oltre un minuto di vantaggio su tutti i rivali. Il fenomenale belga, già paragonato ad Eddie Merckx, vuole completare l’opera portandosi a casa anche la maglia iridata nella prova in linea, prima di compiere il grande salto, passando professionista. Percorso da Kufstein ad Innsbruck di 132,2 chilometri, con due volte il circuito comprendente la salita di Igls da affrontare. In casa Italia si punta su Andrea Piccolo, già medaglia di bronzo nella cronometro, Antonio Tiberi, Marco Frigo, Gabriele Benedetti, Samuele Rubino e Alessandro Fancellu. Appuntamento alle 14.00 con il via della gara. (Foto: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto)

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.15 113 chilometri all’arrivo, gruppo sempre compatto con la Germania al comando.

15.12

15.10 Una brutta caduta in gruppo, coinvolto anche Andrea Piccolo, costretto a cambiare la ruota. Non sembrano esserci problemi per l’azzurro.

15.05 È la Germania a tenere il comando delle operazioni in gruppo.

15.03 Si ritira il danese Thomsen, non in condizione lo scandinavo.

15.00

The Junior Men take on #InnsbruckTirol2018 to try and claim a UCI World Title in the Road Race 🌈

Here is the course they will be following today 👇

🔴 132.4km

🔴 1916 m ↗

🎥 @relivecc pic.twitter.com/U7F1oJYgGc

— UCI (@UCI_cycling) September 27, 2018